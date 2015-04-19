بالصور .. المحاربون القدماء تكرم أسر شهداء الجيش والشرطة بالمنيا
شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اليوم ، الحفل الذي أقامته جمعية المحاربين القدماء ومصابيالحروب ، تكريم215 من مصابيالعمليات الحربية وأسر الشهداء من رجال الجيش والشرطة بالمحافظة.أقيم حفل التكريم بمسرحالمحافظة ، بحضور اللواء أركان حرب مجدي الغرابلي مدير جمعية المحاربينالقدماء، واللواء محمد الهلباوي مدير الأمن ، والمقدم أحمد شوقي ، المستشارالعسكري للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين بالمحافظة.
نقل اللواء أركان حرب مجدي الغرابلي، في كلمته خلال الحفل، تحيات الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، والفريق محمود حجازي، رئيسأركان حرب القوات المسلحة، لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة، مؤكدا أنالقوات المسلحة تحرص دائما على تكريم أسر الشهداء والمصابين من أبنائها تقديرا لهم وعرفانا بدورهم وأن هذا التكريم يأتي ترسيخا للقيم السامية التي تقوم عليها القوات المسلحة.وأكد الغرابلي على اهتمامالقيادة بتكريم آسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ،حيث صار التكريم سنويا وليسكل ثلاث سنوات مع مضاعفة الدعم المقدم ،موضحا أنه ليس بالكثير على من قدمواأرواحهم فداءا للوطن ، كما قدم التحية لأرواح شهداء الشرطة الذين قدموا حياته مفداءا لمصر وخاصة في تلك المرحلة الحرجة في تاريخ الوطن ،حيث سجل لهم التاريخ أروعالبطولات ،
وقال إن الجيش المصري قدم وما يزال يقدم اليوم إلى جانب الشرطة في حربهما ضد الإرهاب كل ماهو غالى ونفيس لينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان.ومن جانبه، أكد محافظ المنيا في كلمته خلال الحفل أن التكريم يعبر عن الإحساس بالمسئولية والوفاء والعرفان تجاه أبطال ضحوابأنفسهم وآثروا الشهادة في سبيل حرية أمتنا المصرية وتحقيق سيادتها ،موضحا إعتزاز جميع طوائف الشعب بما قدمه شهداء ومصابي الجيش والشرطة لتحقيق السيادة الداخلية والخارجية لوطن حباه الله بالأمن والاستقرار منذالقدم.وفى نهاية الحفل قام محافظ المنيا واللواء مجديالغرابلى بتبادل الدروع وتكريم المصابين وأسر الشهداء حيث شمل التكريم تقديم شهادات تقديروشكر ومبالغ مالية وهدايا عينية.