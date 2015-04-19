بالصور .. المحاربون القدماء تكرم أسر شهداء الجيش والشرطة بالمنيا‎

شهد اللواء صلاح الدين​ ​زيادة محافظ المنيا اليوم ، الحفل الذي أقامته جمعية المحاربين القدماء ومصابي​​الحروب ،​ تكريم215 من مصابي​​العمليات الحربية وأسر الشهداء من رجال الجيش والشرطة بالمحافظة.أقيم حفل التكريم بمسرح​​المحافظة ، بحضور اللواء أركان حرب مجدي الغرابلي مدير جمعية المحاربين​​القدماء، واللواء محمد الهلباوي مدير الأمن ، والمقدم أحمد شوقي ، المستشارالعسكري للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين بالمحافظة.

نقل اللواء أركان حرب مجدي الغرابلي، في كلمته خلال​ ​الحفل، تحيات الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، والفريق محمود حجازي، رئيس​​أركان حرب القوات المسلحة، لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة، مؤكدا أن​​القوات المسلحة تحرص دائما على تكريم أسر الشهداء والمصابين من أبنائها تقديرا لهم وعرفانا بدورهم وأن هذا التكريم يأتي ترسيخا للقيم​ ​​​السامية التي تقوم عليها القوات المسلحة.وأكد الغرابلي على اهتمام​​القيادة بتكريم آسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ،حيث صار التكريم سنويا وليسكل ثلاث سنوات مع مضاعفة الدعم المقدم ،موضحا أنه ليس بالكثير على من قدمواأرواحهم فداءا للوطن ، كما قدم التحية لأرواح شهداء الشرطة الذين قدموا حياته​ ​مفداءا لمصر وخاصة في تلك المرحلة الحرجة في تاريخ الوطن ،حيث سجل لهم التاريخ أروعالبطولات ،

وقال إن الجيش المصري قدم وما يزال يقدم اليوم إلى جانب الشرطة في حربهما ضد الإرهاب كل ماهو غالى ونفيس لينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان.ومن جانبه، أكد محافظ المنيا​ ​في كلمته خلال الحفل أن التكريم يعبر عن الإحساس بالمسئولية والوفاء والعرفان تجاه أبطال ضحوابأنفسهم وآثروا الشهادة في سبيل حرية أمتنا المصرية وتحقيق سيادتها ،موضحا​ ​إعتزاز​ ​جميع طوائف الشعب بما قدمه شهداء ومصابي الجيش والشرطة لتحقيق السيادة الداخلية والخارجية لوطن حباه الله بالأمن والاستقرار منذالقدم.وفى نهاية الحفل قام محافظ المنيا واللواء مجدي​​الغرابلى بتبادل الدروع وتكريم المصابين وأسر الشهداء حيث شمل التكريم تقديم شهادات تقديروشكر ومبالغ مالية وهدايا عينية.