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القبض على تشكيل عصابي لاستخراج تراخيص مزورة لسيارات بالمنوفية

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القبض على تشكيل عصابي لاستخراج تراخيص مزورة لسيارات بالمنوفية القبض على تشكيل عصابي لاستخراج تراخيص مزورة لسيارات بالمنوفية

أرشيفية

تمكنت مباحث المرور بمحافظة المنوفية من ضبط 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في استخراج تراخيص السيارات بأوراق ومستندات مزورة مقابل مبالغ مالية.

وتلقى اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث المرور بقيام كلًا من “محمد صبحي على عبدالله – 27 سنة – عامل” المطلوب في القضية رقم 1001 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2014 “تزوير”، و”عبدالصمد أحمد عبدالصمد بيومي – 36 سنة – مؤهل متوسط”، و”جمال أبو المجد علي الطنبشاوي – 56 سنة – كهربائي” ومقيمين بمدينة شبين الكوم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في استخراج تراخيص السيارات بأوراق ومستندات مزورة مقابل مبالغ مالية، وتبين قيامهم باستخراج تراخيص لـ 2 سيارة باسم الثاني وعدد 2 سيارة باسم الثالث، وكذا سيارة باسم الأول.

تم ضبط المتهمين وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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