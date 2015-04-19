أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور … احتفالية كبرى فى ختام مبادرة معا لمواجهة مرض السرطان بالوادى الجديد

Google+ Print

SAM_2027

نظم مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد بالتعاون مع جمعية واحة الخير لعلاج مرضى السرطان، اليوم الأحد احتفالية كبرى وذلك بمقر نادى الشبان المسلمين بمركز الخارجة وقال منصور سعيد مدير عام مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد ان الاحتفالية فى ختام مبادرة معا لمواجهة مرض السرطان والتى نظمها مركز النيل للإعلام وجمعية مرضى السرطان والتى تضمنت مسابقات ما بين فن الرسم، والأسكتشات المسرحية، والألبومات المصورة، وقصائد الشعر
> ​ ​وأقامت الجهات المنظمة للمسابقة حفل تكريم للطلبة الفائزين بمركز باريس بالوادي الجديد، وسوف يتم اليوم تكريم عدد من الطلبة الفائزين فى المسابقة بمركز الخارجة.

 

SAM_2035

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا