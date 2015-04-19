بالصور … احتفالية كبرى فى ختام مبادرة معا لمواجهة مرض السرطان بالوادى الجديد

نظم مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد بالتعاون مع جمعية واحة الخير لعلاج مرضى السرطان، اليوم الأحد احتفالية كبرى وذلك بمقر نادى الشبان المسلمين بمركز الخارجة وقال منصور سعيد مدير عام مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد ان الاحتفالية فى ختام مبادرة معا لمواجهة مرض السرطان والتى نظمها مركز النيل للإعلام وجمعية مرضى السرطان والتى تضمنت مسابقات ما بين فن الرسم، والأسكتشات المسرحية، والألبومات المصورة، وقصائد الشعر

> ​ ​وأقامت الجهات المنظمة للمسابقة حفل تكريم للطلبة الفائزين بمركز باريس بالوادي الجديد، وسوف يتم اليوم تكريم عدد من الطلبة الفائزين فى المسابقة بمركز الخارجة.