مصرع سائق فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى فى البحيرة

لقى سائق بالبحيرة مصرعه منذ قليل، إثر حادث تصادم بطريق القاهرة– الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 121 بمنطقة وادى النطرون.

وبالفحص تبين حدوث التصادم بين السيارة رقم 5672 نقل أسيوط قيادة سعيد أبو عميرة إسماعيل سائق، ومقيم بأسيوط والسيارة رقم (م ل ص /216 د ى ب) نقل بمقطورة قيادة عمرو إسماعيل عبد السميع سائق ومقيم بشارع المجلس فى سوهاج أثناء سير السيارة الأولى بالطريق اختلت عجلة القيادة ما أدى لانحرافها واصطدامها بمؤخرة السيارة الثانية التى تصادف وقوفها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى وتم نقله لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2282/2015 جنح وادى النطرون.

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