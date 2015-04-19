ضبط متهم محكوم عليه بالمؤبد أثناء اختبائه ببحيرة المنزلة بالدقهلية

تمكن ضباط شرطة المسطحات المائية بالدقهلية، من ضبط مسجل خطر صادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل أثناء اختبائه داخل بحيرة المنزلة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من الرائد أحمد سالم رئيس مباحث إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية، بضبط المدعو إبراهيم محمد السيد فرج "33 سنة" صياد ومقيم قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية، والصادر ضده حكم بالسجن مؤبد فى القضية رقم 2949 جنح المطرية لسنة 2013 المقيدة برقم 857 كلى شمال لسنة 2013 بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أثناء الحملة المكبرة على الأوكار الإجرامية داخل البحيرة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.