أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط متهم محكوم عليه بالمؤبد أثناء اختبائه ببحيرة المنزلة بالدقهلية

Google+ Print
ضبط متهم محكوم عليه بالمؤبد أثناء اختبائه ببحيرة المنزلة بالدقهلية ضبط متهم محكوم عليه بالمؤبد أثناء اختبائه ببحيرة المنزلة بالدقهلية
تمكن ضباط شرطة المسطحات المائية بالدقهلية، من ضبط مسجل خطر صادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل أثناء اختبائه داخل بحيرة المنزلة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من الرائد أحمد سالم رئيس مباحث إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية، بضبط المدعو إبراهيم محمد السيد فرج "33 سنة" صياد ومقيم قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية، والصادر ضده حكم بالسجن مؤبد فى القضية رقم 2949 جنح المطرية لسنة 2013 المقيدة برقم 857 كلى شمال لسنة 2013 بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أثناء الحملة المكبرة على الأوكار الإجرامية داخل البحيرة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365