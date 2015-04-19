تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر" إلى 9 مايو

أجلت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم "أجناد مصر " الإرهابى فى القضية رقم 11877 جنايات قسم الجيزة لسنة 2014، إلى 9 مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود، فى جلسة سرية.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 20 متهمًا من عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

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