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السجن 3 سنوات لعامل يتاجر فى الأقراص المخدرة بسوهاج

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السجن 3 سنوات لعامل يتاجر فى الأقراص المخدرة بسوهاج السجن 3 سنوات لعامل يتاجر فى الأقراص المخدرة بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "خالد.ع.ح" 28 سنة عامل ومقيم بقرية روافع القصير بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد، وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى، ومحمد مختار الأحمداوى، بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت المعلومات لضباط المباحث من أحد المصادر السرية، عن قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، بدائرة المركز وترويجه على عملائه، وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته 14 شريطًا من الأقراص المخدرة "تامول".

وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365