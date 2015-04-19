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مباحث شربين تتمكن من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري

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مباحث شربين تتمكن من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري مباحث شربين تتمكن من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري

 

أرشيفية

تلقى اللواء سعيد شلبي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية إخطارًا من الرائد أحمد حسين رئيس مباحث شربين يفيد بضبط “إبراهيم. س ص. – 32 سنة – عاطل” ومقيم بقرية “العيادية” وبحوزته لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزن 3 كيلو جرام تقريبًا وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ومبلغ مالي 70 جنيهًا وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالي من حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه من المتعاطين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6745/2015 جنايات مركز شربين.

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