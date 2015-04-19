استنفار أمنى بمحيط استاد السويس قبل مباراة الزمالك والفتح المغربى

شهد محيط استاد السويس الرياضى منذ قليل، حالة من الاستنفار الأمنى وغلق الطرق القريبة المؤدية للاستاد كإجراء احترازى، قبل بدء مباراة الزمالك ونادى الفتح الرباطى، ضمن فعاليات بطولة الكونفدرالية الأفريقية الساعة 7 مساء اليوم.

وقال اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، إن هناك تأمينًا خاصًا وكاملًا للمباراة، وأنهم لن يسمحوا بالخروج عن النص، ودخول الجماهير للقاء، طبقًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، موضّحًا أن كل تحركات فريقى الزمالك والفتح المغربى، تتم تحت تأمين كامل، فور وصولهما لمنطقة السخنة للإقامة، والتحرك إلى ملعب المباراة.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة أمنية مُحْكَمَة لتأمين المباراة، قبل وأثناء وبعد اللقاء، وتأمين خروج أعضاء الفريقين من السويس، متجهين إلى القاهرة.