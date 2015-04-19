صحة بنى سويف: لاصحة لشائعات عدم صلاحية طعم شلل الأطفال

أكد الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم الأحد، أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول نقص فى طعوم الحملة القومية لمرض شلل الأطفال، أو أنها غير صالحة، مضيفًا: هذه إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف علاء عزت فى تصريحات صحفية، أن اليوم الأول من الحملة مر بسلام ولا توجد أى معوقات أو مشاكل، مشيرًا إلى أن المستهدف تطعيمه من الأطفال 484773، وأن الوحدات الصحية 184 وحدة، وعدد فرق التطعيم 1247 فرقة متحركة، و225 فرقة ثابتة بإجمالى 1472 فرقة، لتطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، ابتداء من اليوم الأحد وحتى 22 أبريل الجارى.