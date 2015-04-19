أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة بنى سويف: لاصحة لشائعات عدم صلاحية طعم شلل الأطفال

Google+ Print
صحة بنى سويف: لاصحة لشائعات عدم صلاحية طعم شلل الأطفال صحة بنى سويف: لاصحة لشائعات عدم صلاحية طعم شلل الأطفال
أكد الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم الأحد، أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول نقص فى طعوم الحملة القومية لمرض شلل الأطفال، أو أنها غير صالحة، مضيفًا: هذه إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف علاء عزت فى تصريحات صحفية، أن اليوم الأول من الحملة مر بسلام ولا توجد أى معوقات أو مشاكل، مشيرًا إلى أن المستهدف تطعيمه من الأطفال 484773، وأن الوحدات الصحية 184 وحدة، وعدد فرق التطعيم 1247 فرقة متحركة، و225 فرقة ثابتة بإجمالى 1472 فرقة، لتطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، ابتداء من اليوم الأحد وحتى 22 أبريل الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365