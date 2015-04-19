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أوقاف الدقهلية تعيد الأمسيات الدينية للتصدى لحملات التشكيك فى ثوابت الدين

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أوقاف الدقهلية تعيد الأمسيات الدينية للتصدى لحملات التشكيك فى ثوابت الدين أوقاف الدقهلية تعيد الأمسيات الدينية للتصدى لحملات التشكيك فى ثوابت الدين
عقد الشيخ طه زيادة –وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية اجتماعا موسعا اليوم مع قيادات المديرية، وبالتنسيق مع السادة مديرى الإدارات الفرعية، لإعطاء إشارة البدء فى الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى بالمدن والقرى من الغد.

وذلك لتصحيح المفاهيم ونشر أخلاق الإسلام والدفاع عن ثوابت الإسلام التى تتعرض لحملات التشويه والتشكيك ودعوات الفوضى التى تعوق مسيرة التنمية، جاء ذلك فى إطار تنشيط الدعوة بمحافظة الدقهلية والعمل المستمر من أجل تجديد الخطاب الدينى.

وأشار وكيل الوزارة على ضرورة عودة دور المسجد والإمام بالفكر الوسطى المستنير فى الفترة الحالية ، مؤكدًا أنه سيشارك فى تلك الأمسيات بنفسه.

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