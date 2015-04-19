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وقفة احتجاجية لعاملات المركز الحضرى أمام مبنى محافظة الأقصر

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وقفة احتجاجية لعاملات المركز الحضرى أمام مبنى محافظة الأقصر وقفة احتجاجية لعاملات المركز الحضرى أمام مبنى محافظة الأقصر
نظمت العشرات من العاملات بالمركز الحضرى للمرأة، بمنطقة الكرنك بالأقصر، وقفة احتجاجية ظهر اليوم، وتجمهرن أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بالاستمرار فى عملهن بعد قرار إدارة المركز بتخفيض عدد الورديات إلى النصف، لعدم وجود اعتمادات مالية لهن.

وقالت العاملات بالمركز، إن عددهن يبلغ حوالى 53 عاملة، وإنهن يتقاضين مرتبا لا يتخطى الـ200 جنيه شهريا، مشيرات إلى أن إدارة المركز أبلغتهن بتخفيض عدد الورديات إلى النصف، وإما أن يرضين بالأمر الواقع أو يغادرن العمل.

من جانبه التقى محمد بدر، محافظ الأقصر، بممثلين عن العاملات لسماع مشكلتهن، وقرر استدعاء دسوقى محمد، وكيل وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية الذى يتبعه المركز، وطلب من المحتجين مهلة لمدة يومين لدراسة أبعاد الموقف وإيجاد وسيلة لحل الأزمة.

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