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جاريدو يطلب تجهيز وليد سليمان بالمسكنات

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جاريدو يطلب تجهيز وليد سليمان بالمسكنات جاريدو يطلب تجهيز وليد سليمان بالمسكنات

طالب خوان جاريدو المدير الفني للأهلي الجهاز الطبي للفريق الأحمر بتجهيز وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لكي يكون جاهزا حال الاستعانة به أمام المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

ويعاني وليد سليمان بآلام في الركبة حرمه من المشاركة في مران يوم الجمعة، وشارك في جزء من التدريبات الأساسية يوم السبت.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الطبي قام بحقن وليد سليمان ببعض المسكنات لكي يكون جاهز للمشاركة حال الاستعانة به أمام التطواني.

وتنطلق المباراة في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة في المغرب.

وفضّل الجهاز الفني للأهلي تجهيز اللاعب بالمسكنات وهو ما جعل جاريدو يطلب من الجهاز الطبي اتخاذ اللازم ليكون جاهز للمشاركة.

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