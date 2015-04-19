انتشال 24 جثة والبحث عن مئات المفقودين فى كارثة غرق قارب الـ700 مهاجر

لقى 24 شخصا مصرعهم، ونجا 28 آخرين فيما لايزال هناك المئات من المفقودين إثر غرق قارب يقل ما يقدر بـ700 مهاجر غير شرعى قرابة السواحل الإيطالية، حسبما أفاد مسئولين بخفر السواحل الإيطالية.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، أن بيان خفر السواحل الإيطالية أفاد بأن القارب- مساحته 20 مترا- ربما تعرض للغرق بسبب تجمع ركابه فى جهة واحدة عندما شاهدوا سفينة تجارية برتغالية فى وقت متأخر من ليلة السبت.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لشئون اللاجئين كاروليتا سامى، فى تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه وفقا لأحد الناجين فإن القارب كان يقل 700 مهاجر، فيما لم تعلن السلطات الإيطالية، من جانبها، عددا محددا لمن كانوا على القارب.

وأشارت السلطات الإيطالية إلى أن عمق المياة فى المنطقة التى غرق بها القارب يصل إلى 5 كيلومترات، مما يصعب فرصة ظهور جثث كل الغرقى.

جدير بالذكر أنه حتى الآن من العام الجارى لقى أكثر من 900 شخص مصرعهم فى محاولات عبور البحر المتوسط فى قوارب مماثلة.. منهم ما يقارب 400 شخص فى الأسبوع الماضى فى حادثة واحدة.