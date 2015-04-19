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مقتل 140 مسلحا فى غارات التحالف الدولى والجيش العراقى على داعش

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مقتل 140 مسلحا فى غارات التحالف الدولى والجيش العراقى على داعش مقتل 140 مسلحا فى غارات التحالف الدولى والجيش العراقى على داعش
أفادت سكاى نيوز فى خبر عاجل، عن وزارة الدفاع العراقية مقتل 140 مسلحا فى غارات للتحالف الدولى والجيش العراقى على مواقع لداعش فى محافظات الأنبار وكركوك ونينوى وصلاح الدين، وكانت العراق قدّ علقت العمل بنظام الكفيل بالنسبة لأبناء الأنبار النازحين إلى بغداد.

فيما كان مجلس النواب العراقى قد أوصى برفع شرط الكفيل لدعم الأسر الفارة من القتال فى الرمادى تحت وطأة المعارك الجارية فيها، ويعيق شرط الكفيل تدفق آلاف النازحين من الرمادى إلى محافظات أخرى.


>العراق تعلق العمل بنظام الكفيل لدعم الأسر الفارة من القتال
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