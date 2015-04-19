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مفأجاة.. مساعد مخرج برنامج منى عراقى مسجل خطر.. والنيابة تحبسه

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مفأجاة.. مساعد مخرج برنامج منى عراقى مسجل خطر.. والنيابة تحبسه مفأجاة.. مساعد مخرج برنامج منى عراقى مسجل خطر.. والنيابة تحبسه
قررت نيابة السلام برئاسة محمد سلامة حبس مساعد مخرج برنامج المستخبى، 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما تبين أنه مسجل خطر استعان به فريق عمل البرنامج لتسهيل مهمتهم فى الدخول لأوكار المخدرات بالسلام وتصوير شرائها "صوت وصورة"، فى إطار تحقيق استقصائى يجريه البرنامج عن التجارة المجرمة ووجهت له تهمة انتحال صفة مساعد مخرج.

كانت نيابة السلام بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية أخلت سبيل المتهم باعتباره مساعد مخرج مع مصور بالبرنامج بعد أن ضبهما رجال مباحث السلام بـ"هيروين" داخل سيارة يستقلانها.

وجاء قرار إخلاء سبيل المتهمين بعد أن قالا فى التحقيقات أنهما يعملان مصورا ومساعد مخرج ببرنامج المستخبى ومكلفين من قبل مقدمته الإعلامية منى العراقى بعمل تحقيق استقصائى عن تجارة المخدرات فى مدينة السلام وهو ما أكدته منى العراقى ذاتها.

وعقب إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المصور ومساعد المخرج، أكتشف رجال المباحث أن مساعد المخرج هو مسجل خطر استعان به البرنامج فى عمل التحقيق الاستقصائى لتسهيل شراء المخدرات فألقوا القبض عليه وأحالوه للنيابة مرة ثانية فقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

إخلاء سبيل مصور ومساعد مخرج "المستخبى" فى اتهامهما بحيازة هيروين
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