رئيس جامعة القاهرة: 12 مصابا بين أفراد الأمن فى اشتباكات مع طلاب الإخوان

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن عدد الإصابات التى ظهرت بين أفراد الأمن الإدارى جراء الاشتباكات، التى دارت بينهم وبين طلاب الإخوان بلغ 12 إصابة سطحية حتى الآن، مؤكدا أنه لن يسمح بإثارة الشغب داخل الحرم الجامعى.

وأضاف نصار، خلال تفقده الحالة الأمنية بعد الاشتباكات، التى دارت بين طلاب جماعة الإخوان والأمن الإدارى، أن الأمن الإدارى انسحب بعد سيطرته على الوضع الأمنى داخل الحرم الجامعى، مضيفا أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتفريغ الفيديوهات التى رصدتها كاميرات المراقبة، للتمكن من ضبط الطلاب المثيرين للشغب.

اشتباكات بالشماريخ والحجارة بين طلاب الإخوان وأمن جامعة القاهرة

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