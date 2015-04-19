هيئة قناة السويس تشارك فى أعمال تطهير بحيرة المنزلة

استقبل اليوم الأحد، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، حيث تم عرض نتائج جولته الأخيرة فى كل من دبى والدنمارك، وعرض رئيس مجلس الوزراء على الفريق مهاب مميش، مشاركة هيئة قناة السويس فى أعمال تطهير بحيرة المنزلة، التى تجرى حاليا، بما للهيئة من إمكانات وخبرات فى هذا المجال.

ورحب الفريق مهاب مميش، مؤكدا أن هيئة القناة ستقوم بالمشاركة، وتقديم الدعم والمساندة الكاملة فى أعمال تطهير بحيرة المنزلة، فهذه مهمة قومية تم تكليفنا بها، وسننفذها فى أسرع وقت ممكن لمواطنى المحافظات المطلة على البحيرة، وسنسخر إمكانات الهيئة كلها لهذه المهمة.

وعن جولته الأخيرة فى كل من دبى والدنمارك قال الفريق مهاب مميش: لقد قمت بالاجتماع مع مسئولى التحالفات المشتركة فى أعمال تكريك قناة السويس الجديدة، وتم استعراض خطة التكريك فى الفترة المقبلة، وهناك تجاوب كبير منهم، كما تمت مناقشة تجهيزات افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء حاليا من حوالى 58% من أعمال التكريك، حيث يتم تنفيذ 18% فى الشهر تقريبا، ولذا فالمتبقى لنا أقل من 3 شهور، وسننتهى من أعمال التكريك.

وأضاف الفريق مميش: هذا المشروع هو أكبر عملية تكريك فى التاريخ، وهو ما يؤكد أن هناك رؤية للقائد، وإرادة للشعب تدعم تنفيذ هذه الرؤية، وأعلن أنه سيتم البدء فى تركيب العلامات الملاحية بقناة السويس الجديدة فى شهر مايو المقبل.

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