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مهاب مميش: تركيب العلامات الملاحية لقناة السويس الجديدة مايو المقبل

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مهاب مميش: تركيب العلامات الملاحية لقناة السويس الجديدة مايو المقبل مهاب مميش: تركيب العلامات الملاحية لقناة السويس الجديدة مايو المقبل
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس أنه تم الإنتهاء حاليا من حوالى 58% من أعمال التكريك، حيث يتم تنفيذ 18% فى الشهر تقريبا، ولذا فالمتبقى لنا أقل من 3 شهور، وسننتهى من أعمال التكريك.

وأضاف الفريق مميش خلال لقائه بالمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء : هذا المشروع هو أكبر عملية تكريك فى التاريخ، وهو ما يؤكد أن هناك رؤية للقائد، وإرادة للشعب تدعم تنفيذ هذه الرؤية، معلنا أنه سيتم البدء فى تركيب العلامات الملاحية بقناة السويس الجديدة فى شهر مايو المقبل.


>-محلب يلتقى مميش لمتابعة آخر تطورات أعمال قناة السويس الجديدة
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