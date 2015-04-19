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"المجتمعات العمرانية" تحصل على وحدات بقيمة 16 مليار جنيه من "مدينتى"

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"المجتمعات العمرانية" تحصل على وحدات بقيمة 16 مليار جنيه من "مدينتى" "المجتمعات العمرانية" تحصل على وحدات بقيمة 16 مليار جنيه من "مدينتى"
قال المهندس كمال فهمى، نائب وزير الإسكان لشئون تطوير المدن الجديدة، إن وزارة الإسكان أخذت فى اعتبارها آراء كافة الجهات المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند تعديل اللائحة العقارية التى تمثل دستور التعامل بين الهيئة والمستثمرين، مؤكدا أن هذه اللائحة سترى النور قريبًا.

جاء ذلك خلال جلسة "خطط هيئة المجتمعات العمرانية للقطاع العقارى "فرص وتحديات"، بأول مؤتمرات مبادرة التجربة المصرية الجديدة للإعمار "شراكة التنمية".

وأضاف أن الهيئة عملت على التيسير على المستثمرين فى اللائحة العقارية الجديدة، وخاصة أن الاستثمار العقارى هو قاطرة النمو فى ، وهو القطاع الذى يدفع بنحو 100 صناعة تابعة، مؤكداً أنها تحتوى على كافة الضوابط التى تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر.

وأشار إلى أن مشروعى "الرحاب ومدينتى" من التجارب الإسكانية الناجحة والتى أقدمت فيها مجموعة طلعت مصطفى من خلالها على الاستثمار فى منطقة نائية منفرة للعديد من المستثمرين والمواطنين للسكان بها، مؤكدا أن التعاقد مع "طلعت مصطفى" واحد من أفضل التعاقدات التى يحتذى بها فى تنفيذ مشروعات مماثلة، والتى راعت المستقبل عند وضعها.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية حصلت على وحدات سكنية بقيمة 16 مليار جنيه حتى الآن من مشروع "مدينتى" وهو ما يكشف عن أهمية التجربة والمشروع، وهو ما ستراعيه الهيئة فى تعاقداتها المقبلة مع المستثمرين، بحيث تحصل على نسبة من الوحدات مقابل قيمة الأرض بما يضمن لها عوائد مالية أكبر ومتجددة .

وقال المهندس كمال فهمى نائب وزير الإسكان لشئون تطوير المدن الجديدة، إن دور الدولة فى تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل فى توصيل المرافق لحدود الأرض، حيث تم وضع خطة بقيمة 2 مليار جنيه لتوصيل المياه والكهرباء اللازمة للإنشاءات، على أن يتم توجيه الصرف الصحى لمحطة معالجة "أوراسكواليا" فى القاهرة الجديدة .

وأضاف أنه مطلوب 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم الحصول عليها من أقرب خط مياه من القاهرة الجديدة .

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