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تعيين الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميدًا لكلية الطب جامعة طنطا

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تعيين الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميدًا لكلية الطب جامعة طنطا تعيين الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميدًا لكلية الطب جامعة طنطا
قال الدكتور أمجد عبد الرؤوف فرحات متولى، المتخصص فى الأمراض الصدرية، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينه عميدًا لكلية الطب بجامعة طنطا لمدة ثلاث سنوات.

وكان الدكتور أمجد قد حصل على درجة الماجستير فى الأمراض الصدرية بتقدير جيد جدًا من جامعة طنطا عام 1992، ودرجة الدكتوراة فى الأمراض الصدرية عام 1998، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى عُين أستاذًا بقسم الأمراض الصدرية بالكلية عام 2008، ثم شغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عام 2013، صرح بذلك الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا.

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