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بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق المحلة لـ3 طالبات

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بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق المحلة لـ3 طالبات بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق المحلة لـ3 طالبات
شهد طريق المحلة نمرة البصل، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، حادثا مروريا مروعا نتج عنه مصرع ثلاث طالبات، وإصابة ثلاث أخريات إثر اصطدام سيارة ميكروباص كانت تقل الطالبات من مدينة المحلة إلى قريتهن، بقياد السائق محمود رضا سعد الدين 44 سنة، الذى اصطدم بجرار زراعى قيادة أحمد مصطفى أبو الخير 38 سنة.

نتج عن الحادث وفاة داليا السيد أبو العينين، وهالة على الصاوى، وغنى عبد العزيز على، وإصابة هالة يحيى صحصاح، وبسمة إبراهيم شكر، وضحى رضا خضر.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل الجثث والمصابات لمستشفى المحلة العام، حيث أشرف على نقلهن الدكتور مجدى عوض، مدير مرفق الإسعاف بالغربية.

وانتقل العميد على صديق مأمور مركز المحلة، والقيادات الأمنية لمكان الحادث، وإعادة فتح الطريق المؤدى الى محافظة كفر الشيخ، وتم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان حصى، مدير ـمن الغربية بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.


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