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التشكيل - الزمالك بثنائي دفاع جديد بعد إصابة جبر.. وأحمد علي يهاجم

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التشكيل - الزمالك بثنائي دفاع جديد بعد إصابة جبر.. وأحمد علي يهاجم التشكيل - الزمالك بثنائي دفاع جديد بعد إصابة جبر.. وأحمد علي يهاجم

بسبب إصابة علي جبر، سيلعب محمد كوفي بجوار إسلام جمال لأول مرة في الخط الخلفي للزمالك أمام الفتح الرباطي المغربي.

الزمالك يستقبل الفتح الرباطي المغربي في ذهاب دور الـ16 من الكونفدرالية الإفريقية.

وتأتي إصابة جبر لتزيد معاناة الزمالك في الخط الخلفي إذ أصيب قبله أحمد دويدار.

ويلعب حازم إمام في الخط الخلفي مع كوفي وجمال وحمادة طلبة.

في وسط الملعب، يشارك إبراهيم صلاح كارتكاز دفاعي، أمامه الثنائي معروف يوسف وعمر جابر الذي يشارك في مكان أحمد توفيق.

ويقود خط الهجوم أحمد علي.

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: حازم إمام – محمد كوفي – إسلام جمال – حمادة طلبة

الوسط: إبراهيم صلاح – عمر جابر – معروف يوسف - أيمن حفني - أحمد عيد

الهجوم: أحمد علي

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