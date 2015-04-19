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محافظ المنيا يكلف وكيل وزارة الصحة بتخصيص مستشفى لرعاية عمال المحاجر

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محافظ المنيا يكلف وكيل وزارة الصحة بتخصيص مستشفى لرعاية عمال المحاجر محافظ المنيا يكلف وكيل وزارة الصحة بتخصيص مستشفى لرعاية عمال المحاجر

   كلف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ، وكيل وزارة الصحة بالبدء فورا في تخصيص وتجهيز مستشفى لتقديم الخدمة الطبية والعناية الصحية لعمال المحاجر ،مع اختيار موقعها بالقرب من أماكن عملهم بمنطقة المنيا الجديدة ، ووجه المحافظ بالعمل على إمداد وتهيئة المستشفى بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية  اللازمة لمواجهة أية إصابات ،أو حالات طارئة لتلك الفئة التي تعانى من قسوة العمل،حيث يعاني عمال المحاجر وبخاصة الأطفال الذين يشكلون نسبة كبيرة من قوة العمل من مشاكل صحية خطيرة ، كما يتعرضون للكثير من المخاطر اليومية في عملهم .

من جانبه أكد دكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة انه سيقوم بتقديم تقرير كامل حول إمكانية تجهيز مستشفى لمواجهة الإصابات الخاصة بعمال المحاجر، بالقرب من منطقه عملهم ،كما سيتضمن التقرير دراسة حالة مستشفى الشيخ فضل والتي تبعد عن طريق الجيش ب13 كم وعن طريق الصحراوي الشرقي لمصر أسوان ب5 كم فقط ،ويتم استغلالها لطب الأسرة فقط ،موضحا أن مستشفى الشيخ فضل تحتاج فقط إلى قسم رعاية وغرفة عمليات مجهزة لتصبح قادرة على استيعاب كافة حالات الإصابات والحوادث الخاصة بعمال المحاجر ، وأيضا بحوادث الطريق.

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