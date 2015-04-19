بالصور .. توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارة والجامعة ومحافظة أسوان

قال محمد أبو القاسم رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بأسوان بأنه على

> هامش افتتاح المؤتمر الإقتصادى للغرفة تم توقيع برتوكول تعاون بين

> المحافظة والغرفة التجارية والجامعة،بهدف وضع خريطة جديدة للمشروعات الجديدة قائمةعلى دراسات علمية مع العمل على الترويج لها ،

بالإضافة إليإفتتاح وحدة نظام الشباك الواحد بالغرفة التجارية بتكلفة 250 ألف جنيه

> لإنهاء كافة إجراءات التسهيلات للتجار والمستثمرين مرة واحدة من تراخيص

> وسجل تجاري وضرائب .