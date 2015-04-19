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بالصور .. توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارة والجامعة ومحافظة أسوان

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توقيع بروتوكول تعاون

قال محمد أبو القاسم رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بأسوان بأنه على
> هامش افتتاح المؤتمر الإقتصادى للغرفة تم توقيع برتوكول تعاون بين
> المحافظة والغرفة التجارية والجامعة،بهدف وضع خريطة جديدة للمشروعات الجديدة قائمةعلى دراسات علمية مع العمل على الترويج لها ،

بالإضافة إليإفتتاح وحدة نظام الشباك الواحد بالغرفة التجارية بتكلفة 250 ألف جنيه
> لإنهاء كافة إجراءات التسهيلات للتجار والمستثمرين مرة واحدة من تراخيص
> وسجل تجاري وضرائب .

 

توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بأسوان والجامعة والمحافظة توقيع بروتوكول تعاون

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