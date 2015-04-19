بالفيديو - مورينيو يشرح تفصيلا كيف قتل مانشستر يونايتد.. ' الخطة أسهل مما تظن '

ما الذي يدفع تشيلسي إلى اللجوء لخطة دفاعية بحتة رغم أنه متصدر للدوري الإنجليزي من اسبوعه الأول ويلعب على أرضه وأمام خصم هو مانشستر يونايتد منقوص من أغلب مدافعيه؟ مدرب البلوز يجيب.

تشيلسي للجأ للدفاع من اللحظة الأولى لقتل خطورة يونايتد الذي دخل اللقاء مستفيقا بعد الفوز على توتنام وليفربول واكتساح مانشستر سيتي برباعية.

فيلاني

ووجه صحفي شبكة سكاي سبورتس سؤالا لمورينيو "لماذا استخدمت تلك الخطة المعقدة".

فرد البرتغالي "الخطة أسهل مما تظن".

وشرح "مانشستر يونايتد يعتمد على الكرات الطولية أحيانا كثيرة إلى مروان فيلاني، فكنت حريصا على أن نقطع هذا الإمداد عنه".

كورت زوما قلب دفاع تشيلسي لعب في وسط الميدان لمراقبة فيلاني حين يحاول استقبال الكرات الطولية، تاركا نمنيا ماتيتش وسيسك فابريجاس لدور أخر.

ويوضح مورينيو "النقطة المهمة الثانية أن مانشستر يونايتد يعتمد على العرضيات المرفوعة بالقدم العكسية (الأيمن يدخل للعمق ويرفع الكرة بالقدم اليسرى والعكس)".

وأكمل "هذا أيضا قضينا عليه من بداية اللقاء".

وهذا كان دور سيسك فابريجاس مع ماتيتش.

وأردف البرتغالي "يحب مانشستر أيضا بناء الهجمات من الخلف للأمام بطريقة معينة، وقد قضينا على ذلك".

ديدييه دروجبا استرجع الكرة من الخصوم 6 مرات في كل شوط، وهو رقم يوضح كيف لعب الفيل الإيفواري دورا في إفساد بناء مانشستر يونايتد للهجمات.

وهكذا فاز البلوز بالقمة.

مورينيو يقول: "لأننا لا نهتم إلا باللقب.. نرغب في الفوز به بفارق نقطة واحدة عن خصومنا، أو بـ1% استحواذ مقابل 99% استحواذ للخصم، لا أهتم، بل ربما أحب هذا الاسلوب في الفوز".