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بالفيديو - فان جال يتلاعب بمراسل سكاي: أخطاء تحكيمية؟ جيد أنك تعلم كل شيء

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بالفيديو - فان جال يتلاعب بمراسل سكاي: أخطاء تحكيمية؟ جيد أنك تعلم كل شيء بالفيديو - فان جال يتلاعب بمراسل سكاي: أخطاء تحكيمية؟ جيد أنك تعلم كل شيء

المدير الفني لويس فان جال ليس فقط أستاذ جوزيه مورينيو في الملعب، بل وفي تعامله مع الصحفيين. هو الاستثنائي الأكبر في إيصال رسائله بألعابه مع الكاميرا وهو ما يظهر في طريقة إدارته للحوار مع مراسل سكاي سبورتس إثر خسارة فريقه مانشستر يونايتد بهدف أمام تشيلسي ومدربه مورينيو.

فان جال حل ضيفا على مراسل سكاي سبورتس بعد خسارة فريقه بهدف، وكانت رغبته منصبة على إظهار فريقه مظلوما من جانب الحكم.

وقال المراسل لفان جال: "هل تشعر أن فريقك كان مظلوما في المباراة بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح أندير هيريرا قبل نهاية اللقاء؟".

فأجاب فان جال "لو أردت التحدث عن التحكيم فعليك أن تتناول أمرين، هذه النقطة والأخرى".

فرد المراسل "تقصد هدف تشيلسي وأن الكرة كانت في الأصل ركلة حرة لصالح مانشستر يونايتد؟".

فابتسم فان جال بعصبية، مفصحا "هائل، أنت أيضا لاحظت ذلك.. جميل".

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فيديو اليوم السابع

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