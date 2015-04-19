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من المران – مدرب الزمالك يطالب كوفي بعلاج مشكلة التمرير

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من المران – مدرب الزمالك يطالب كوفي بعلاج مشكلة التمرير من المران – مدرب الزمالك يطالب كوفي بعلاج مشكلة التمرير

حرص جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على التحدث مع محمد كوفي مدافع الفريق على تحسين تمريراته الأرضية.

كوفي يعود للمشاركة الأساسية بجوار علي جبر في دفاع الزمالك مع غياب أحمد دويدار للإصابة.

وتحدث فيريرا عما يتأمله من البوركينابي الدولي، مطالبا إياه بعدم إرسال الكرات الطولية المباشرة.

ويرغب فيريرا من لاعبه المتميز أن يمرر الكرة على الأرض أكثر، ويقلص من اللعب المباشر حتى يتناسب اسلوبه مع ما يطمح المدرب البرتغالي لتطبيقه في الزمالك.

فالمدرب البرتغالي يرغب في أن يتطور أداء الزمالك لأن يلعب كرات قصيرة دوما، وأن يكون بناء الهجمات من الخلف للأمام والاستحواذ على الكرة لفترات طويلة.

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