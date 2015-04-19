محافظ القاهرة يتابع أعمال إخلاء ونقل سكان المناطق الخطرة بمنشأة ناصر

تفقد جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة سير أعمال إخلاء ونقل سكان منطقة الشهبة ووادي فرعون الخطرة بحي منشأة ناصر وتسكينهم بوحدات بديلة آمنة وفرتها لهم المحافظة بمدينة 6 أكتوبر حفاظًا على أرواح سكان هذه المناطق، نظرًا لخطورتها الداهمة المهددة للحياة طبقًا لتقارير وتوصيات اللجنة العلمية التي شكلتها المحافظة من أساتذة الجامعة المتخصصين.

وأكد المحافظ أنه تم حتى الآن إخلاء ونقل وتسكين حوالي 500 أسرة وإزالة 240 عقار من الشوارع المحددة ضمن خطة الإزالة والإخلاء بناء على التقارير العلمية، وهي شوارع “أحمد هاشم ومحمد عامر وأمير المؤمنين وعلي البنا والرزاز” بمنطقة الشهبة وفرعون من أصل 1056 أسرة جاري نقلهم تباعًا بعد توفير عدد الوحدات السكنية لهم بمدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه تم التواصل والحوار مع سكان وقاطني تلك الشوارع على حده لإقناعهم بضرورة الإخلاء حماية لأرواحهم وإظهار الخطورة الداهمة لمنازلهم التي تم بنائها على صخور الهضبة ووديانها وتجاوب الجميع بعد التأكد من خطورة موقفهم بالبناء فوق حافة صخور جيرية من الممكن أن تنهار في أي لحظة.

وأشار المحافظ بأنه لن يسمح بالتفريط في أي وحدة سكنية لغير مستحق، وأن هناك قواعد معينة لتوفير الوحدات من خلال البحث والتحري للتأكد من تسليم الوحدات لمستحقيها والقاطنين بصفة دائمة بالمناطق المحدد إزالتها، وأن هناك عدد من اللجان بالحي لمراجعة التظلمات والتحري بدقة في كافة التظلمات والالتماسات لإعطاء الحق لمن يستحق ومنع تحايل البعض للحصول علي وحدات سكنية بدون وجه حق.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الأمن والملائم للمواطنين البسطاء الغير قادرين وخاصة في المناطق المهددة للحياة.

ورافق المحافظ في جولته اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية ومحمد نور رئيس حي منشاة ناصر.