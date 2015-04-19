Burberry تستضيف أجمل النجمات في لوس أنجلوس



استضافت دار الأزياء الإنجليزية الشهيرة Burberry عدداً من أشهر نجوم هوليوود في حفل خاصّ في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور ضيفات Burberry اللواتي تألقن بإطلالات عصريّة أنيقة، حملت توقيع الدار نفسها.

لطالما كانت هذه الدار مفضّلة لدى العديد من عارضات الأزياء الشهيرات، اللواتي حضرن بالمناسبة، منهن: كارا ديليفين Cara Delevingne، التي اختارت فستاناً أسود قصيراً بتصميم عصريّ جذاب، بينما اختارت روزي هنتنغتون Rosie Huntington فستاناً أنيقاً بطبعات جميلة. أمّا العارضة ناعومي كامبل Naomi Campbell فقد اختارت المعطف المطريّ، الذي اشتهرت به Burberry مع حذاء "بوت" بتصميم عصريّ رائع.

ومن بين أنيقات هوليوود، حضرت الممثلة January Jones بلوك عصري أنيق، حيث ارتدت حاكيت جلديّ أنيق. وظهرت زميلتها الشابة Kiernan Shipka بلوك بسيط وناعم، فارتدت فستاناً جذاباً باللون الأخضر، بينما اختارت Kate Beckinsale فستاناً أسود براقاً وناعماً. وتألّقت Rose Byrne بفستان ناعم ذي تصميم عصريّ أنيق كذلك.

تنوّعت إطلالات النجمات الحاضرات، فكانت الإطلالات البسيطة العصريّة كإطلالة المدوّنة الأنيقة Chiara Ferragni والإطلالات الجميلة بالفساتين الأنيقة لـTessa Thompson، بحيث يمكنك أن تستوحي منها عدّة إطلالات مختلفة، فشاهديها وشاركينا برأيك!

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