أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

مستشار وزير الأوقاف: لن نصدر تعليمات للأئمة بتحريم التظاهر السلمي

Google+ Print
مستشار وزير الأوقاف: لن نصدر تعليمات للأئمة بتحريم التظاهر السلمي مستشار وزير الأوقاف: لن نصدر تعليمات للأئمة بتحريم التظاهر السلمي

كتب : وائل فايز الأحد 09-06-2013 16:21

قال الشيخ سلامة عبد القوي مستشار وزير الأوقاف، إن الوزارة توجه الدعاة وتلزمهم وتشدد عليهم حتى يمارسوا دورهم ويتحملوا مسؤوليتهم التي خصهم بها الله، بأن يكونوا رسل سلام وأمان واستقرار لمجتمعاتهم، ومن الآن وقبل 30 يونيه نؤكد أن دعوتنا ستكون لحقن الدماء ورفض العنف والتخريب والمساس بمقدرات هذا الوطن، الذي لم يعد يحتمل إهدار لموارده، مؤكدا أن هذا ليس خلطا للدين بالياسسة بل هو من صميم الدين.

وأضاف عبد القوي، في مقال له بمجلة الوزارة بعنوان :"لمصر لا لتجرد أو تمرد"، "سيشارك الدعاة بتعليمات منا وبوازع من ضمائرهم عبر منابرهم ودروسهم في دعوة الناس للحفاظ على وطنهم، وهذا هو صميم عملهم"، مضيقا: "لن نقف عاجزين مكتوفي الأيدي مشلولي الألسنة ونحن نرى مصرنا العزيزة على وشك أن تتحول إلى ساحة صدام، حتى لو زايد علينا البعض واتهمنا بالانحياز والافتراءات المكررة، بإننا نعمل وفق توجيهات سياسية وإملاءات، لن نأبه لمن يحاولون شل إرادتنا وجعلنا سلبيين، نرى من يعبث بأمن هذا الوطن ونسكت".

وشدد مستشار الوزير على أن الموقف الرسمي لوزارة الأوقاف، ليس ضد تمرد أو مع تجرد، مضيفا: ليس لنا هوى سياسي، نحن مع وشعبها وانحيازنا الوحيد لمصلحة هذا الشعب، لن نطلب من الدعاة تكفير أحد أو تحريم التظاهر السلمي، لن نجرم الاحتجاج، نحن نحترم حرية التعبير وإبداء الرأي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد