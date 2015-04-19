أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل دعوى عزل محافظ الإسكندرية من منصبه لجلسة 31 مايو

Google+ Print
تأجيل دعوى عزل محافظ الإسكندرية من منصبه لجلسة 31 مايو تأجيل دعوى عزل محافظ الإسكندرية من منصبه لجلسة 31 مايو
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل ثانى جلسات دعوى عزل محافظ الإسكندرية من وظيفته، لحمله الجنسية الأمريكية، إلى جلسة 31 مايو المقبل، لتقديم صورة من القرار الجمهورى بتعيين هانى المسيرى محافظًا للإسكندرية، وتقديم شهادة إذا كان يحمل جنسية أخرى غير المصرية.

صدر القرار برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، وأمانة سر طارق عرفة.

وكان المحامى هشام رجب قد تقدم بدعوى طالب خلالها بعزل هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، قال فيها إنه يحمل الجنسية الأمريكية، فضلا عن قيام زوجته بالاشتراك فى اختصاصاته وحضورها الاجتماعات التى يعقدها مع المسئولين رغم عدم وجود صفة لها فى ذلك.

كما أشار إلى قيامه بالاشتراك فى ماراثون ورفع الأثقال فى الطريق العام، وهى أمور لا تستقيم مع عمله على حد قوله فى الدعوى، مطالبا بإقالته تأسيسا على هذه المبررات والأسباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365