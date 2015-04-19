تأجيل دعوى عزل محافظ الإسكندرية من منصبه لجلسة 31 مايو

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل ثانى جلسات دعوى عزل محافظ الإسكندرية من وظيفته، لحمله الجنسية الأمريكية، إلى جلسة 31 مايو المقبل، لتقديم صورة من القرار الجمهورى بتعيين هانى المسيرى محافظًا للإسكندرية، وتقديم شهادة إذا كان يحمل جنسية أخرى غير المصرية.

صدر القرار برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، وأمانة سر طارق عرفة.

وكان المحامى هشام رجب قد تقدم بدعوى طالب خلالها بعزل هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، قال فيها إنه يحمل الجنسية الأمريكية، فضلا عن قيام زوجته بالاشتراك فى اختصاصاته وحضورها الاجتماعات التى يعقدها مع المسئولين رغم عدم وجود صفة لها فى ذلك.

كما أشار إلى قيامه بالاشتراك فى ماراثون ورفع الأثقال فى الطريق العام، وهى أمور لا تستقيم مع عمله على حد قوله فى الدعوى، مطالبا بإقالته تأسيسا على هذه المبررات والأسباب.