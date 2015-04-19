إخلاء سبيل 6 صينيين متهمين بإدارة نادى صحى دون ترخيص فى المعادى

أمر المستشار أحمد عز رئيس نيابة المعادى بإخلاء سبيل 6 صينيين، بينهم 5 فتيات بعد اتهامهم بإدارة نادى صحى بدون ترخيص بالمعادى.

وكشفت التحقيقات أن مباحث الآداب شنت حملة على الأندية الصحية، وتبين أن النادى الصحى بدون ترخيص ويديره عدد من الصينيين رجال وسيدات.

كانت مباحث الآداب شنت حملة أمنية بإشراف اللواء مجدى موسى مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب لضبط الأندية الصحية غير المرخصة أو التى تتحول إلى أوكار دعارة باستقطاب راغبى المتعة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الساقطات بأجر.