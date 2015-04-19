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النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بقتل شيخ صوفى بمنطقة الجمالية

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النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بقتل شيخ صوفى بمنطقة الجمالية النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بقتل شيخ صوفى بمنطقة الجمالية
أمر المستشار حازم عبد الشكور رئيس نيابة الجمالية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة مقتل شيخ صوفى، وضبط وإحضار المتهم الهارب.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا يفيد بمقتل شخص أمام محل حلاق بجوار مسجد العارف بالله بدائرة القسم، وحرر المحضر المناسب للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وانتقلت النيابة لمعاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة، ثم التصريح بدفنها، وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه شيخ متصوف، حيث تمكنت قوات الأمن من العثور على كاميرا لأحد المحلات تكشف وجه المتهم عقب ارتكابه للواقعة وخلال هروبه من مكان الجريمة بأنه ذو دقن.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعى أن المجنى عليه تم طعنه عدة طعنات بسلاح أبيض سكينة بمناطق مختلفة بجسده.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الهارب، واستدعاء شهود العيان، بالإضافة إلى تحريات المباحث.

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مصر 365