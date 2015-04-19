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ضبط عامل بحوزته خرطوش و147 تذكرة هيروين بالشرقية

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ضبط عامل بحوزته خرطوش و147 تذكرة هيروين بالشرقية ضبط عامل بحوزته خرطوش و147 تذكرة هيروين بالشرقية
تمكنت مباحث قسم ثان الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة الرائد أحمد صالح، من ضبط "إسلام كراش" بحوزته خرطوش و147 تذكرة هيروين، قبل ترويجها على عملائه بمنطقة حسن صالح دائرة القسم، وتم إخطار نيابة القسم بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية، يفيد قيام الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق، ومعاونيه النقيبين إبراهيم الجهينى ومحمد مصطفى، بعد تكثيف الجهود والتحريات السرية، من ضبط "إسلام م ع س" 22 سنة مبيض محارة ومقيم حسن صالح دائرة القسم وشهرته "إسلام كراش"، وبحوزته فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار و147 تذكرة بودرة قبل ترويجها، وتم التحفظ على المضبوطات . وتحرر محضر رقم 4762 جنايات القسم لسنة 2015.

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مصر 365