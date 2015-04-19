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ضبط قادم من الصين حاول تهريب 33 محمولا وأدوات زراعة أسنان فى ملابسه

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ضبط قادم من الصين حاول تهريب 33 محمولا وأدوات زراعة أسنان فى ملابسه ضبط قادم من الصين حاول تهريب 33 محمولا وأدوات زراعة أسنان فى ملابسه
تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، من ضبط راكب مصرى قادم من الصين حاول تهريب 33 تليفون محمول، و115 أداة طبية تستخدم فى علاج وزراعة الأسنان.

أفاد مصدر أمنى بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة الخطوط القادمة من الصين، اشتبه أحمد الهادى مأمور جمرك فى حقائب أحد الركاب، بتفتيش حقائب الراكب ذاتيا عثر على 33 تليفون محمول، منها 8 موبايلات قام بلفها حول جسده، و115 من الأدوات طبية وجراحية لعلاج وزراعة الأسنان حاول اخفاؤهم بين طيات ملابسه.

أمر ناجى عبد الصادق مدير عام الجمرك بتحرير محضر للراكب بتحرير محضر جمركى بالواقعة وتحريز المضبوطات بوديعه الجمارك واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الراكب.

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مصر 365

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