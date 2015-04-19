السجن 3 سنوات لمتهم أطلق النار على شخص بسبب خلافات بينهما بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "محمد.ح.م" 35 سنة عامل ومقيم بدائرة مركز سوهاج بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإطلاق النار على المجنى عليه "محمد.خ.أ" من بندقية آلية وإحداث إصابته بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى، ومحمد مختار الأحمداوى، بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

ترجع وقائع القضية إلى شهر أكتوبر عام 2014 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى وإحداث إصابته، إثر إطلاق النار عليه من بندقية آلية.

وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، بسبب خلافات بينهما على أرض زراعية، مما أدى إلى وقوع مشاجرة بين الطرفين، أطلق خلالها المتهم النار على المجنى عليه، وإحداث إصابته، وتم القبض على المتهم ووجهت إليه النيابة تهمة إطلاق النار وحيازة سلاح آلى وطلقات حية بدون ترخيص، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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