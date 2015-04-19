أسماء المتوفين والمصابين داخل مصنع بشاى للصلب بالمنوفية

ينشر اليوم السابع أسماء المتوفين والمصابين باختناق داخل محطة الأكسجين بمصنع حديد الأسفنجى إحدى مجموعات بشاى للحديد والصلب بمدينة السادات.

والمتوفون هم أحمد عبد العظيم مرسى، محمد عبد الرحمن مبروك، بدر صلاح عبد العزيز، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام بمدينة السادات.

والمصابون هم أحمد عبد الستار على 21 سنة ومقيم أبو نشابة،كريم عبد اللطيف هشام 21 عاما ومقيم بمنوف ، أيمن نجاح غنيم 23 عاما ومقيم بمنوف، رشاد كمال رشوان 40 عاما ومقيم بكوم حمادة البحيرة، أحمد عبد الحميد بكر 24 عاما ومقيم بالسادات، ضياء أحمد علام 23عاما، ومقيم بمنوف، عزيز عريان البوهى 36 عاما.

تم نقلهم جميعا إلى مستشفى السادات العام، ودخولهم العناية المركزة، معظهم فى حالة خطرة، وتم نقل الثالث إلى قسم السموم بمستشفى الجامعة بشبين الكوم لخطورة حالته.

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