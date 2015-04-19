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كرة يد - الأهلي يؤكد تصدره للدوري ويهزم الزمالك

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كرة يد - الأهلي يؤكد تصدره للدوري ويهزم الزمالك كرة يد - الأهلي يؤكد تصدره للدوري ويهزم الزمالك

فاز الأهلي بدربي كرة اليد على الزمالك بنتيجة 28-24 ورفع رصيده في صدارة دوري السوبر المصري إلى 9 نقاط بينما ظل النادي الأبيض بالرصيد نفسه 4 نقاط.

تسيد الأهلي المباراة التي أقيمت باستاد هيئة قناة السويس منذ منتصف الشوط الأول تقريبا وأنهى النصف الأول منها متفوقا بفارق ثلاثة أهداف، 14-11.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمر الفريق الأحمر في أسبقيته بالمباراة ووسع الفارق إلى سبع نقاط 22-15.

وأنهى الأهلي المباراة فائزا 28-24 واستمر في تصدره للبطولة واقترب أكثر من لقب الدوري في ظل تساوي فرق الزمالك، سبورتينج، الجزيرة والجيش بنفس الرصيد 4 نقاط ووجود سموحة في المركز السادس برصيد نقطة واحدة.

ويلتقي اليوم الأحد، الجزيرة مع سموحة في ثاني المباريات ثم يلعب طلائع الجيش أمام سبورتينج.

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