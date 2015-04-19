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العشري: المنافسة على الدوري مثل الدخول في ' عش الدبابير '

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العشري: المنافسة على الدوري مثل الدخول في ' عش الدبابير ' العشري: المنافسة على الدوري مثل الدخول في ' عش الدبابير '

أكد طارق العشري المدير الفني لإنبي أنه لم يفقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، رغم تفوق الزمالك في الصدارة.

ووصف العشري المنافسة على اللقب بأنها مثل الدخول في "عش الدبابير"، قائلاً: "طالما دخلناه، لا بد أن نتحمل اللسع".

وأضاف في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة "لم أفقد الأمل، وإنبي قادم للمنافسة، يتبقى 15 مباراة على نهاية الدوري، من الممكن أن تقلب الجدول رأسًا على عقب".

وتابع "وصلنا لمستوى عال للغاية قبل حادثة ملعب الدفاع الجوي، وتركيز اللاعبين تأثر سلبًا بسبب توقف المسابقة 50 يومًا".

وواصل مدرب الفريق البترولي "لذا فقدنا 4 نقاط بالتعادل في مباراتي الرجاء والاتحاد السكندري، ولكن متمسك بالأمل لنهاية المسابقة".

وأتم العشري "البداية كانت بفوز عريض على فريق كبير مثل الإسماعيلي، الذي لم نتفوق عليه منذ ست سنوات".

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فيديو اليوم السابع