إزالة آخر بؤرة عشوائية بمحور مؤسسة الزكاة بحي المرج

أكد جلال السعيد محافظ القاهرة أنه تم ازالة اخر البؤر العشوائية التي تقع على محور مؤسسة الزكاة الموجودة بمحطة ري الكيلو 7 بمنطقة كفر الشرفا ومستعمراتها السكنية والمباني العشوائية المجاورة لها، والتي كانت تمثل أحد البؤر السيئة في مسار محور مؤسسة الزكاة،

وشدد محافظ القاهرة على أنه تم التنسيق مع وزير الري و الموارد المائية لإزالة أواخر العشوائيات، وخاصة لعدم جدواها وتوقفها عن العمل من تسعينات القرن الماضي وردم الترعة، وقد تم حصر القاطنين بالعشوائيات ويبلغ عددهم 11 اسرة تم توفير مساكن لهم من وحدات المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه سوف يتم استخدام الارض البالغ مساحتها حوالي 4000 متر مربع بإضافة نصفها تقريبا لتوسعة الشارع، وتسليم الجزء المتبقي لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة جديدة عليها لمواجهة الكثافة الطلابية العالية بمدارس المرج.

وأشار عواد احمد رئيس حي المرج أنه تم التنسيق مع قطاعات الشرطة والأمن العام والمباحث وشرطة المرافق وهيئة نظافة وتجميل القاهرة و أجهزة الحي، لتوفير المعدات اللازمة لأعمال الهدم مع توفير سيارات لنقل المواطنين ومتاعهم إلى المساكن الجديدة، بالإضافة لإخلاء الارض و تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية.