المصريين الأحرار : الأحزاب لديها فرصة لاستغلال تأجيل الانتخابات

أكد الدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار أن الأحزاب لديها فرصة جديدة لاستغلال تأجيل الانتخابات فى التواصل مع الشارع المصرى والاعلان عن برامجها الانتخابية بشكل جيد أمام المواطنين وبالتالى تستطيع أن تزيد من الكتلة التصويتية لها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

أضاف أبو العلا فى بيان له اليوم ، أن البرلمان المقبل يحتاج أيضا الى ناخب ذى طبيعة خاصة ، أولها أن يكون ملم بفكرة التشريع وكافة القوانين التى تم اصدارها عبر السنوات الماضية وتحديدا بعد الثورة هذا الى جانب القوانين القديمة التى تحتاج الى تعديل كبير حتى تتواكب مع العصر الذى نعيش فيه.

واقترح ابو العلا أن ترسل الأحزاب بعثات الى الخارج وزيارة عدد من الدول الأجنبية من أجل دراسة الحياة البرلمانية فى كل دولة على حدة وامكانية أن يتم الاستعانة بمثل هذه التجارب فى البرلمان الجديد.