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وزير الطيران : الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لجذب خطوط الطيران الدولية

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وزير الطيران : الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لجذب خطوط الطيران الدولية وزير الطيران : الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لجذب خطوط الطيران الدولية

 

الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني الطيار أن أكبر التحديات التي تواجه صناعة الطيران هي الفضاء الجوي المكتظ بالطائرات في مناطق عديدة من العالم.

وقال كمال أنه يتوجب علينا إيجاد حلول فورية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية الطرق الملاحية بالأقمار الصناعية لضمان تحقيق السلامة والأمن للطرق الجوية، خاصة في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الطيران المدني في مؤتمر “صفوة مهندسي الطيران للسلامة الجوية والاستدامة”، حيث أكد كمال أن هناك جهود مبذولة من قبل في مجال التعاون المدني العسكري لتحسين الطرق الجوية وجعل المجال الجوي المصري أكثر جذبًا لخطوط الطيران الدولية وللمساعدة في خفض استهلاك الوقود وتقصير زمن الرحلات وتقليل الانبعاثات.

وأوضح الوزير في كلمته أن إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لوزارة الطيران المدني المصرية هي الاستخدام المطلق للتكنولوچيا والأنظمة الرقمية وهو ما يأتي بالتزامن مع مبادرات منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا” لميكنة الإجراءات والتشغيل، بالإضافة إلى تيسير عملية السفر لتقليل الوقت والمجهود وزيادة الفاعلية ورفع مستويات السلامة.

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