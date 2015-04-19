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باعة يتظاهرون أمام حى الجمرك احتجاجا على حملات الإزالة بـ"قايتباى"

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باعة يتظاهرون أمام حى الجمرك احتجاجا على حملات الإزالة بـ"قايتباى" باعة يتظاهرون أمام حى الجمرك احتجاجا على حملات الإزالة بـ"قايتباى"
نظم عدد من الباعة الجائلين بمنطقة قلعة قايتباى، بمحافظة الإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام حى الجمرك اليوم الأحد، احتجاجا على حملات الإزالة المستمرة للباعة الجائلين بساحة قلعة قايتباى، ومجمع المساجد أمام مسجد المرسى أبو العباس.

أبدى الباعة الجائلون احتجاجاتهم على قرار هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، بإزالة كافة الباعة الجائلين من المنطقة السياحية استعدادا لتطويرها، وأكدوا حصولهم على موافقات مسبقة بالتواجد من شرطة الآثار والمحافظة.

وطالب الباعة الجائلون بالاستمرار بالوقوف فى أماكنهم السابقة، مؤكدين حرصهم على الرواج السياحى بالمنطقة.
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