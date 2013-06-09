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المعداوي: استبعاد "السن" من اختبارات الطيارين.. وتوفير فرص عمل جديدة

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المعداوي: استبعاد "السن" من اختبارات الطيارين.. وتوفير فرص عمل جديدة المعداوي: استبعاد "السن" من اختبارات الطيارين.. وتوفير فرص عمل جديدة

كتب : حسن حسين منذ 4 دقائق

أكد وزير الطيران المدنى المهندس وائل المعداوى، أنه اتخذ قرارا باستبعاد "السن" من اختبارات الطيارين التى تم الإعلان عنها مؤخرا، بواسطة شركة للطيران، وعليه يتم ترتيب النتيجة من جديد لاعتمادها والإعلان عنها.

وقال الوزير، فى تصريحات له اليوم، إنه تم توفير عدد من الأماكن لاستيعاب مجموعة جديدة من الطيارين غير العاملين بعد اتصالات بعدد من رؤساء الشركات.

وأوضح وزير الطيران المدنى، أنه تم الاتفاق مع عدد آخر من الشركات على استيعاب فرص عمل جديدة بعد إجراء امتحانات "تحريرية" للمتقدمين لضمان نزاهة الاختبار وعدم التشكيك فى نتيجته، وأشار المعداوي إلى أنه حريص على دعم كافة الطيارين وإيجاد فرص عمل لهم فى حدود الإمكانات المتاحة للشركات العاملة فى مجال الطيران، لافتا إلى أنه أنهى اجتماعا مع وفد من الطيارين غير العاملين، اليوم، تم خلاله مناقشة كافة مشكلاتهم للعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن.

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