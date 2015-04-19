محافظ الأقصر يلتقى وفدا من وزارة التعليم الكشميرى

التقى محمد بدر، محافظ الأقصر، وفدا رسميا من وزارة التعليم الكشميرى، صباح اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل التعاون فى مجال التعليم بين البلدين.

وتهدف الزيارة لنقل مشروع "القرائية"، المطبق فى مدارس مصر منذ عام 2011، والذى يهدف لتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وحتى الصف الثالث الابتدائى.

وأكد عبد الجواد عبد العال، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى تصريحات صحفية، أن اختيار محافظة الأقصر لنقل خبرة مشروع القرائية دوناً عن مدارس الجمهورية، لأن طلاب الأقصر من أكثر الطلاب الذين يجيدون القراءة والكتابة والفهم بالتشكيل والطلاقة بنسبة كبيرة، عن أقرانهم فى المحافظات الأخرى، بسرعة 60 كلمة فى الدقيقة فى المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدا أن اختيار الأقصر كان من وزير التربية والتعليم، وأن تميز الطلاب من تميز معلمى الصف والتعليم المجتمعى، الذين يتابعون ويقيمون أداء الطلاب مع أولياء أمورهم، فيما يسمى ببرنامج العلاج الوقائى، وأن نجاح القرائية زاد عن نسبة 80%.

من جانبه، طالب "بدر"، بالوصول لمستوى تعليمى أفضل فى اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، وتركز وزارة التربية والتعليم على النهوض باللغات الأجنبية الأخرى، مع الاهتمام باللغة العربية، وبرنامج القرائية يركز على النطق السليم فى اللغة العربية .

ضم الوفد 28 باكستنياً، من فئات متنوعة من قطاعات التعليم، من كبار رجال التعليم ومديرى المدارس، ومعلمى اللغة العربية، الدكتور محمد رفيق وزير التعليم والتدريب الاحترافى بباكستان، وصادق شفيق سكرتير البرلمان الباكستانى بإقليم كشمير، وزار الوفد معالم الأقصر السياحية، وكذا مدارس الأقصر، وأبدوا إعجابهم بالمستوى التعليمى للطلاب .

وقال وزير التعليم الباكستانى، إن الهدف من الزيارة هو معرفة قصص النجاح ونقلها إلى بلادهم، مشيرا إلى العلاقات الطيبة بين البلدين.