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ضبط 3 أسلحة و1900 شمروخ و5 كيلو بانجو ببنى سويف

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ضبط 3 أسلحة و1900 شمروخ و5 كيلو بانجو ببنى سويف ضبط 3 أسلحة و1900 شمروخ و5 كيلو بانجو ببنى سويف
تمكنت حملة أمنية شنتها مديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف، من ضبط 4 أسلحة نارية عبارة عن بندقية، وفردين خرطوش، و1953 شمروخا، و70 صاروخ ألعاب نارية بحوزة كل من، "أشرف. ل" 43 سنة يقيم مركز الفشن، و"عيد. ع" مركز سمسطا، بالإضافة إلى القبض على "علاء. ح" 43 عاماً، بدون عمل، مقيم البهسمون مركز إهناسيا بحوزته 5 كيلو بانجو، ومحمد ع ع 30 عاماً- عاطل، بندر الفشن وبحوزته 50 قرص تامول مخدر بقصد الاتجار، بالإضافة إلى 3 قضايا تعاطى مخدرات.

كما نجحت الحملة التى قادها اللواء رضا طبلية نائب مدير الأمن والعميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية فى ضبط شعبان ب42 سنة عامل مركز ناصر مطلوب ضبطه فى قضية (مشاجرة)، ومحمد إ 40 سنة، قهوجى، بندر بنى سويف محكوم عليه بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بحيازة مخدرات فى دائرة مركز بنى سويف.

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مصر 365