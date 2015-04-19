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النيابة تحقق مع شبكة دعارة تقودها ربة منزل داخل شقتها بمدينة نصر

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النيابة تحقق مع شبكة دعارة تقودها ربة منزل داخل شقتها بمدينة نصر النيابة تحقق مع شبكة دعارة تقودها ربة منزل داخل شقتها بمدينة نصر
يباشر هشام هدية وكيل أول نيابة مدينة نصر باشراف المستشار أحمد شورب التحقيق مع دعارة تقودها ربة منزل حولت شقتها لوكر تستقبل فيه راغبى المتعة الحرام لممارسة الرذيلة مع الساقطات مقابل 500 جنيه فى الساعة.

كانت وردت معلومات للعقيد محمد الشربينى رئيس قسم المعلومات مفادها قيام "بسمة. ح"، ربة منزل بإدارة شقة بمدينة نصر للأعمال المنافية للآداب واستقطاب الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الآداب من مداهمة الشقة وتم ضبط كل من "بسمة.ع"، و"ابتسام, ع"، و"محمود.أ"، صاحب شركة استيراد وتصدير، و"حاتم. م" مدير بشركة اتصالات شهيرة، و"وليد. ع" محاسب بشركة تداول أوراق مالية كبرى، وتم ضبط 2050 جنيها، 6 هواتف محمولة، وملابس داخلية.
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