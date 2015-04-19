الدفاع بقضية "أحداث الإسماعيلية" يطالب بفض الأحراز علنيا ومناقشة الشهود

تقدم فريق الدفاع عن محمد بديع و103 متهمين فى قضية "أحداث ديوان محافظة الإسماعيلية" بعدة طلبات لهيئة المحكمة، وأبرزها فض أحراز القضية بجلسة المحاكمة علنيا، والاستماع لأقوال شهود الإثبات ومناقشة الشهود.

ورفعت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسة محاكمة بديع و103 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أمام هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار سعيد عابدين وعضوية كل من المستشارين أكرم فوزى، ومحسن سعيد سالم، وسكرتارية محمد عبد الهادى، لإصدار القرار.

وكان قد صدر قرار بنقل إجراءات محاكمة المتهمين فى قضية أحداث مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية، والمتهم فيها المرشد العام للإخوان و103 آخرين من قيادات الجماعة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى إلى معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، بدلا من مجمع محاكم الإسماعيلية، الذى شهد انعقاد خمس جلسات فى القضية.