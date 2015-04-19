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حبس نقيب المعلمين بالإبراهيمية وإخوانيين لحيازتهم مطبوعات تنظيم إرهابى

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حبس نقيب المعلمين بالإبراهيمية وإخوانيين لحيازتهم مطبوعات تنظيم إرهابى حبس نقيب المعلمين بالإبراهيمية وإخوانيين لحيازتهم مطبوعات تنظيم إرهابى
قررت نيابة الإبراهيمية بالشرقية، اليوم الأحد، برئاسة أمير سويلم وبإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال، حبس نقيب المعلمين بمدينة الإبراهيمية ورئيس قسم الإحصاء ومعلم أول 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازة مطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد مسعود حكمدار المديرية، يفيد ضبط كل من "السيد عبد المجيد على" 55 سنة نقيب المعلمين بالإبراهيمية، ومقيم دائرة المركز و"رضوان محمد على" 41 سنة معلم أول ومقيم بندر الإبراهيمية، و"محمد حسن محمد حسن" 57 سنة رئيس قسم الإحصاء بإدارة الإبراهيمية، وبحوزتهم مطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى وإشارات رابعة، ومبلغ 60 ألف جنيه بحوزة المتهم الأول، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 1028 إدارى المركز لسنة 2015.

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مصر 365